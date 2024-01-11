Фінал Нацвідбору відбудеться в лютому цього року.

Сьогодні, 11 січня, відбулося жеребкування, в ході якого стало відомо, під яким номером виступатимуть фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2024.

Також вже відомі всі пісні учасників, з якими вони будуть намагатися перемогти, а потім боротися на наймасштабнішому пісенному конкурсі. Відзначимо, в цьому році Євробачення пройде в Мальме, в травні.

Порядок виступів фіналістів:

1. YAKTAK – "Lalala"

2. INGRET – "Keeper"

3. NAZVA – "Slavic English"

4. ANKA - "Палала"

5. Drevo – "Endless chain"

6. alyona alyona & Jerry Heil – "Teresa & Maria"

7. MÉLOVIN – "DREAMER"

8. SKYLERR – "Time is running out"

9. Ziferblat – "Place I Call Home"

10. YAGODY – "Tsunamia"

11. NAHABA – "GLASSS"

До слова, 3 лютого 2024 року відбудеться фінал Нацвідбору, під час якого ми і дізнаємося, хто представлятиме Україну на конкурсі.

Нагадаємо, вперше в історії Євробачення участь у конкурсі візьмуть Кариби. Відомо, що на конкурсі виступлять 37 країн-учасників, а також 5 країн-засновників конкурсу, в тому числі і Швеція, як країна-переможець.

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