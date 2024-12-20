Маша Кондратенко та Влад Шериф увійшли до числа фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2025 / колаж УНІАН,  скріншот Instagram

Суспільне Мовлення оголосило імена дев'яти артистів, які поборються за право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2025. У фінал Нацвідбору увійшли як відомі виконавці, так і нові імена на українській музичній сцені.

Серед фіналістів:

Відео дня

  • Future Culture з піснею "Waste My Time"
  • KHAYAT з піснею "HONOR"
  • KRYLATA з піснею "STAY TRUE"
  • MOLODI з піснею "my sea"
  • Ziferblat з піснею "Bird of pray"
  • Абіє з піснею "Дім"
  • ДК Енергетик з піснею "Сіль"
  • Маша Кондратенко з піснею "No time to cry"
  • Влад Шериф з піснею "Wind of change"

Музична продюсерка Нацвідбору Тіна Кароль зазначила, що всі фіналісти є різножанровими й талановитими артистами, і вже розпочали підготовку до фіналу.

Фіналісти національного відбору на Євробачення 2025 / Скріншот Instagram

Як оберуть десятого фіналіста

Загальна кількість фіналістів Нацвідбору повинна складати десять. Десятого учасника оберуть шляхом народного голосування у застосунку "Дія". Голосування відбудеться у січні і в ньому візьмуть участь одинадцять артистів, які не пройшли до фіналу за результатами прослуховувань.

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2025 відбудеться у лютому. Переможець отримає право представляти Україну на пісенному конкурсі в Осло.

Нагадаємо, Суспільне прокоментувало заяву Enleo про російську музику.

Вас також можуть зацікавити новини: