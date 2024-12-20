Суспільне Мовлення оголосило імена дев'яти артистів, які поборються за право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2025. У фінал Нацвідбору увійшли як відомі виконавці, так і нові імена на українській музичній сцені.
Серед фіналістів:
- Future Culture з піснею "Waste My Time"
- KHAYAT з піснею "HONOR"
- KRYLATA з піснею "STAY TRUE"
- MOLODI з піснею "my sea"
- Ziferblat з піснею "Bird of pray"
- Абіє з піснею "Дім"
- ДК Енергетик з піснею "Сіль"
- Маша Кондратенко з піснею "No time to cry"
- Влад Шериф з піснею "Wind of change"
Музична продюсерка Нацвідбору Тіна Кароль зазначила, що всі фіналісти є різножанровими й талановитими артистами, і вже розпочали підготовку до фіналу.
Як оберуть десятого фіналіста
Загальна кількість фіналістів Нацвідбору повинна складати десять. Десятого учасника оберуть шляхом народного голосування у застосунку "Дія". Голосування відбудеться у січні і в ньому візьмуть участь одинадцять артистів, які не пройшли до фіналу за результатами прослуховувань.
Фінал Нацвідбору на Євробачення-2025 відбудеться у лютому. Переможець отримає право представляти Україну на пісенному конкурсі в Осло.
Нагадаємо, Суспільне прокоментувало заяву Enleo про російську музику.