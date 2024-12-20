Наразі відомо про 9 співаків.

Суспільне Мовлення оголосило імена дев'яти артистів, які поборються за право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2025. У фінал Нацвідбору увійшли як відомі виконавці, так і нові імена на українській музичній сцені.

Серед фіналістів:

Відео дня

Future Culture з піснею "Waste My Time"

KHAYAT з піснею "HONOR"

KRYLATA з піснею "STAY TRUE"

MOLODI з піснею "my sea"

Ziferblat з піснею "Bird of pray"

Абіє з піснею "Дім"

ДК Енергетик з піснею "Сіль"

Маша Кондратенко з піснею "No time to cry"

Влад Шериф з піснею "Wind of change"

Музична продюсерка Нацвідбору Тіна Кароль зазначила, що всі фіналісти є різножанровими й талановитими артистами, і вже розпочали підготовку до фіналу.

Як оберуть десятого фіналіста

Загальна кількість фіналістів Нацвідбору повинна складати десять. Десятого учасника оберуть шляхом народного голосування у застосунку "Дія". Голосування відбудеться у січні і в ньому візьмуть участь одинадцять артистів, які не пройшли до фіналу за результатами прослуховувань.

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2025 відбудеться у лютому. Переможець отримає право представляти Україну на пісенному конкурсі в Осло.

Нагадаємо, Суспільне прокоментувало заяву Enleo про російську музику.

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