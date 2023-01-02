Дівчина розповіла, що вже не могла витримувати напруги на проекті.

Екс-учасниця 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк" Юлія Кучеренко висловилася після вильоту з шоу. Дівчина натякнула, що залишити проект - її особисте бажання.

На своїй сторінці в Instagram "Медуза" написала, що дуже часто розмовляла з головним героєм Алексом Топольським про довіру і розповідала йому про своє ставлення до любовних трикутників.

Відзначимо, колись Кучеренко перебувала в таких стосунках, які виявилися для неї фатальними. Тому зараз вона дуже жорстко до цього ставиться і каже, що якщо чоловікові подобається інша - це не її чоловік.

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Юлія додала, що протягом своєї участі в "Холостяку", вона розуміла, що це шоу. Але витримувати такого напруження більше не могла.

"Ви ж розумієте, що побачення в будинку з Мариною одразу після нашого (класно, що я взагалі повернутися встигла додому) викликало відверте здивування. Але це ще й після того, як минулого тижня я розповідала про мої стосунки, в яких з'явилася третя (дівчина, - УНІАН), і як тільки я відчула - відпустила. Бо якщо у чоловіка викликає хоч маленькі сумніви і коливання присутність іншої – йому не бути моїм чоловіком. На проекті я запевнила себе, що це шоу і формат такий, але два побачення поспіль вже на такому етапі після розмов про довіру... не витримую", - підсумувала "Медуза".

Нагадаємо, раніше Юля "Медуза" розкрила всю правду про шоу "Холостяк". За словами учасниці шоу, цей проект нічого спільного з почуттями не має.

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