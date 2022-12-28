За словами учасниці шоу, цей проект нічого спільного з почуттями не має.

Учасниця 12 сезону шоу "Холостяк" Юлія Кучеренко, більш відома як Медуза, розкрила правду про проект. Вона заявила, що це шоу зовсім не про кохання.

За словами Юлі, цей проект про дівчат, про їхню історію життя, переживання, почуття і сили. Вона додала, що потрібно бути реально сильною, щоб витримати все, що відбувалося за три місяці зйомок.

"Я маю на увазі не те, що транслюють по телевізору, а саме той проект, який кожна з нас переживала протягом усього періоду зйомок і довгу особисту історію, яка привела нас сюди. Зараз кожна дівчинка (а скільки б років і досвіду за плечима не було, ти завжди залишаєшся дівчинкою) шукає в цьому проекті приклад, прототип, натхнення у жінки, яка до душі", - написала Юля в Instagram.

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"Медуза" згадала і слова про те, що проект "Холостяк" особливий.

"Його особливість ви, ймовірно, вже усвідомили самі - з новин, поведінки дівчат на проекті і коментарів після. Завжди була переконана, що тільки час покаже... Ось воно показує, а ви все, дорогі, самі відчуваєте, тому що ви розумні. Слухайте серце, цінуйте власну історію і бережіть себе", - підсумувала учасниця шоу.

Нагадаємо, раніше Юлія Кучеренко звинуватила телеканал СТБ у брехні на "Холостяку".

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