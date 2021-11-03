Мурат Налчаджіоглу взяв свою дочку на відпочинок разом зі своєю нареченою.

Опальна співачка Ані Лорак відпустила свою дочку Софію на відпочинок з батьком і його нареченою Лілією.

Вони вирушили в Буковель, де покаталися на одному з атракціонів. 10-річна дівчинка не змогла стримати своїх емоцій і почала вигукувати нецензурні слова. Сам Марат зазначив, що вони з дочкою люблять екстрим.

"Й*пт, г*вно*б, ж*па", - вигукувала Софія, пізніше сказавши, що атракціон їй сподобався, хоч було трохи страшно.

"Маленька дівчинка, а вирази 25-річного підлітка", "Прям розчарування повне в дівчинці", "Яка матюклива мала", "Як так можна матюкатися?", "Видаліть пост і не ганьбіться", "Жах, на що далі чекати?", - обурилися шанувальники.

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15 серпня 2009 року Ані Лорак вийшла заміж за одного з власників туроператора Turtess Travel - громадянина Туреччини Мурата Налчаджіоглу.

У шлюбі у них народилася дочка Софія. Хрещеним батьком дівчинки став Філіп Кіркоров, хрещеною матір'ю - депутат Верховної Ради Ірина Бережна.

31 січня 2019 року Кароліна Куєк і Мурат Налчаджіоглу офіційно розлучилися.

Нагадаємо, раніше Ані Лорак приготувала шанувальникам несподіваний сюрприз.

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Автор: Діана Могилєвич