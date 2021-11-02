Співачка готується до випуску нового альбому.

Опальна співачка Ані Лорак напередодні виходу нового музичного альбому "Я жива" інтригує шанувальників. Так, цього разу зірка анонсувала якийсь сюрприз.

"Мої дорогі, як ваш настрій? Цей тиждень буде вогонь. Перед виходом альбому ми приготували для вас ще один сюрприз", - сказала співачка.

Таку інтригуючу новину вона супроводила осіннім знімком. У кадрі Лорак постала в джинсах, чорній кофті, посипаній стразами, і зі стьобаною сумкою з ланцюгами у вигляді ручки. Також Лорак розпустила хвилясті локони і нанесла яскравий макіяж з акцентом на очі.

"Просто богиня! Чекаємо на альбом", "Боже, ще один сюрприз? Ми чекаємо", "Яка красуня, просто приголомшлива", "Ого, ось це інтрига! Що ж ви там підготували?", "Яка чудова новина", "З вами кожен тиждень продуктивний, сонячний і такий, який запам'ятовується", - пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, раніше розповніла Ані Лорак показала тіло в бікіні.

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Автор: Діана Могилєвич