Попри вік, філіппінська тату-майстер Апо Ванг-Од досі займається улюбленою справою і має дуже бадьорий вигляд.

На обкладинку відомого у всьому світі глянцевого журналу Vogue потрапила філіппінська тату-майстер Апо Ванг-од, відома також Як Марія Оггай. Жінці 106 років, а вона виглядає дуже бадьоро, доглянуто, а також продовжує займатися улюбленою справою.

"Проголошена останньою з мамбабаток свого покоління, вона закарбувала символи племені Калінга - що означають силу, хоробрість і красу - на шкірі тисяч людей, які здійснили паломництво до Бускалана... Життя Апо Ванг-Од написано на її шкірі - від досягнень до хвороб і до імен давно померлих коханих. Вона розповідає історію хоробрості, краси і багатої спадщини племені Калінга", - сказано в Instagram-блозі філіппінської версії журналу Vogue.

З відкритих джерел відомо, що Ванг-Од почала займатися створенням тату ще в 15-річному віці. У своїй роботі вона використовує суміш деревного вугілля та води для чорнила.

Під шкіру фарба наноситься через голку, вистругану з дерева помело. Надихається жінка природою, тому часто малює рослини, тварин або геометричні фігури, які можна помітити, живучи в близькому контакті з природою.

Реакція соцмереж

"Найкраща обкладинка в історії Vogue!"

"Сильний образ..."

"Так, такий контент нам потрібен! Всі хочуть, щоб ця "скляна" шкіра була трендом, але маленькі плями і веснянки роблять нас справжніми"

"Яка гарна жінка!"

Нагадаємо, фотосесія подружжя Зеленських для Vogue підкорила мережу.

Вас також можуть зацікавити новини: