Користувачі мережі засипали їх компліментами.

Президент України Володимир Зеленський і його дружина, перша леді Олена Зеленська знялися для глянцевого журналу Vogue. Знімки швидко розлетілися мережею і підкорили користувачів.

На одному зі знімків Зеленський своїми сильними і мужніми руками обіймає свою ніжну і тендітну дружину. Цей кадр найбільше сподобався фоловерам, адже навіть через екран передається їхнє кохання.

На іншому фото вони сидять за столом і ніжно тримаються за руки. Видно, що вони обидва втомлені, але все ж продовжують боротися за свободу і незалежність України. Президент робить все можливе, щоб війна в нашій країні припинилася, а перша леді веде інформаційну війну і займається волонтерством.

"Кохання завжди переможе", "Люблю їх", "Відмінний кадр", "Гарний образ, вони обидва такі героїчні", "Неймовірні", "Неймовірний образ. Не можу уявити, яке горе вони переживають, коли на їхню країну нападають", - пишуть користувачі в Instagram.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська розповіла про головний біль під час війни.

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