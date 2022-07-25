Софія набрала кілька зайвих кілограмів.

Дочка опальної співачки Ані Лорак зараз відпочиває з батьком Муратом Налчаджиоглу в Туреччині.

Відповідні кадри оприлюднив на своїй сторінці в Instagram Мурат.

У кадрі 11-річна Софія позує у спідниці і футболці. Помітно, що дівчинка значно поправилася. Можливо, так на її організм подіяли турецькі солодощі, які так люблять діти.

На одному з фото Софія постала зі своїм батьком, який цілував її в щоку. Ані Лорак на знімках не видно. Зіркова мама досі мовчить про війну в Україні і переховується від громадськості.

Лише нещодавно на фан-сторінці Ані Лорак в Instagram з'явилися кадри, як зірка виступає на весіллі в Єревані. Поки в її рідній Україні йде війна, вона заробляє гроші у Вірменії.

Крім того, на відео співачки виглядає розповнілою. Що позначилося на її зовнішньому вигляді - невідомо. Багато шанувальників зірки звернули увагу на те, що Лорак виглядає безглуздо.

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