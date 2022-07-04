З 24 лютого про Ані Лорак нічого не було чутно.

Опальна співачка Ані Лорак ще 24 лютого, в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вирішила мовчати про війну. Досі про неї нічого не було чутно. Більш того, громадськість не знала, де знаходиться співачка і чим на даний момент займається.

Так, на фан-сторінці Ані Лорак в Instagram з'явилися кадри, як зірка виступає на весіллі в Єревані. Поки в її рідній Україні йде війна, вона заробляє гроші у Вірменії.

Цікаво, що на сцену Лорак вийшла в червоній міні-сукні і босоніжках Bratz. Багато шанувальників зірки звернули увагу на те, що Лорак виглядає в цьому вбранні безглуздо. Вони додали, що за останні кілька місяців вона набрала кілька зайвих кілограмів.

"Продажна тв*рюка. Проміняла Батьківщину на гроші", "Ні слова про Україну. Це підло і продажно", "Терміново худнути", "Наряд не її", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Нагадаємо, раніше путіністка Ані Лорак засвітилася на вечірці Кіркорова.

Вас також можуть зацікавити новини: