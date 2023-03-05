Раніше Варя була блондинкою, а тепер вона вирішила пофарбувати волосся в більш темний.

Юна дочка коміка Євгена Кошового вразила перевтіленням. На початку весни дівчинка вирішила змінити імідж. У своєму Instagram-блозі вона показала фото, де перше, що кидається в очі - це її нова зачіска.

Раніше Варя Кошова була довговолосою блондинкою, а тепер вона прибрала довжину, зробила чубчик і перефарбувалася в каштановий відтінок. Також дочка коміка зробила собі пірсинг на носі. Доповнює її зухвалий образ базовий макіяж і чорний однотонний манікюр.

Одягнена Варя на фото в водолазку молочного кольору з вирізами на грудях. Видно, що знімок зроблений у відображенні дзеркала.

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Хто така Варя Кошова

Дочка українського коміка і керівника студії "Квартал 95" Євгена Кошового. З огляду на впізнаваність і кар'єру тата, дівчинка з ранніх років проявляла себе в шоу-бізнесі.

Так, вона вже встигла засвітитися в серіалі, побувати на гумористичному і на вокальному шоу в якості учасниці. Також дівчина веде блог і в свої 15 років вражає дивовижною красою.

Нагадаємо, дочка Кошового "засвітилася" зі своїм коханим.

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