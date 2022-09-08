Пара разом прогулялася Києвом.

Дочка актора Студії "Квартал 95" Євгена Кошового нещодавно зізналася, що у неї є бойфренд. Цього разу вона показала спільну з ним фотографію, зроблену під час прогулянки.

14-річна Варвара прогулялася Києвом зі своїм молодим чоловіком. У кадрі вона постала з яскравим макіяжем - подовжила вії за допомогою чорної туші і нафарбувала губи бордовою помадою. Також вона використала інста-фільтр з поцілунками.

Видно, що пара, попри свій юний вік, активно проводить час разом. Вони гуляють, граються і ведуть блог Варі. Варто відзначити і те, що дівчина виглядає трохи старше своїх років.

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Нагадаємо, раніше дочка Кошового зробила татові сюрприз і сама не змогла стримати сліз. Після тривалої розлуки вона зустріла його в аеропорту, хоча сам Кошовий на це не очікував.

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