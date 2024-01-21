Ведуча просить сина почекати з таким рішенням.

Телеведуча Марічка Падалко розповіла, що її 16-річний син Михайло планує після повноліття поповнити ряди ЗСУ. Як розповіла зірка 1+1 в інтерв'ю для "Голосного подкасту", таке рішення він ухвалив ще на початку повномасштабного вторгнення.

Падалко зазначила, що її спадкоємець не хотів виїжджати за кордон з метою безпеки, він хотів все це переживати в Україні, як і його батько Єгор Соболєв, який з початку великої війни взяв до рук зброю і пішов захищати рідну країну на фронті.

"Звичайно, у нас не стоїть питання його кудись вивозити. У нас зараз стоїть питання про те, щоб його переконати, що воювати в 18 років, це ще рано", - сказала Падалко.

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Вона додала, що хоче переконати сина трохи почекати зі вступом до ЗСУ.

"Десь півроку тому було безумовно, що в 18... Потім я дізналася, але ще хочу це перевірити, чи дійсно так, що до 21 потрібен дозвіл від батьків. Тому в переговорах мені вдалося посунути це до 21", - зізнається ведуча.

Нагадаємо, раніше Марічка Падалко розповіла про закінчення війни. За її словами, військові не обговорюють, коли закінчиться війна, але обговорюють те, яким буде наступний рік.

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