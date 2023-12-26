За її словами, військові не обговорюють, коли закінчиться війна, але обговорюють про те, яким буде наступний рік.

Ведуча Марічка Падалко розповіла про чоловіка, який воює в ЗСУ, Єгора Соболєва і поділилася, що військові думають про закінчення повномасштабної війни.

"З одного боку, він оптиміст, з іншого – прагматик. Каже, що на фронті не обговорюють, коли закінчиться війна. Обговорюють те, яким буде наступний день і скільки окупантів вони зможуть знищити. Планів, що це все скоро закінчиться, там немає", - сказала Падалко в розмові з "Обозревателем".

Вона додала, що її чоловік практично не заходить в соцмережі, тому що його дратують порожні розмови.

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"Єгор каже, що тим, кому нічим займатися, сидять і строчать в соцмережах. А ще він каже, що таким чином видно, хто воює, а хто видає себе за великого воїна", - додала Падалко.

Зазначимо, Єгор Соболєв захищає Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. На початку великої війни він звільняв Київську область. Як раніше говорила Падалко, це був найскладніший період для її чоловіка.

Нагадаємо, раніше Марічка Падалко розповіла, як чоловік викреслив з життя батьків-росіян.

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