Юна Злата знову розохотила публіку.

Неповнолітня дочка Ольги Фреймут Злата Мітчелл не перестає дивувати. Попри свій юний вік, вона вже виглядає як доросла леді.

Навіть з огляду на те, що її мама вчила і вчить хорошим манерам, дівчинка не завжди їм слідує - у неї нерідко можна побачити відверті знімки, на яких та демонструє свої ноги, осину талію, величезний бюст.

Так, на одному з недавніх знімків в Instagram-stories Даша показала своє фото, зроблене у відображенні в дзеркалі. Там Мітчелл позує в літньому костюмі: брюках і укороченій водолазці пудрового кольору. Живіт трохи оголений. Завдяки такому вбранню Злата зробила акцент на своїх грудях.

До слова, зараз дівчинка перебуває у Львові, куди нещодавно прилетіла зі США.

Нагадаємо, юна дочка Фреймут "впала" в обійми свого бойфренда-іноземця. Злата познайомилася зі своїм хлопцем в Каліфорнії.

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