Злата Мітчелл / instagram.com/zlata_mitchell

16-річна дочка української телеведучої Ольги Фреймут показала спільне фото зі своїм хлопцем Оскаром, з яким познайомилася під час навчання в Каліфорнії.

Зараз Злата Мітчелл разом з коханим відпочиває в Мексиці, звідки і ділиться літніми знімками. На черговому фото Злата постала в обіймах свого молодого чоловіка, при цьому його обличчя не видно.

Злата Мітчелл з хлопцем / instagram.com/zlata_mitchell

Крім того, Злата періодично публікує досить відверті фотографії. На останніх знімках можна помітити, що дівчина вже виросла. Вона часто показує свої пишні груди, носить міні-сукні і демонструє свою фігуру в цілому.

Нагадаємо, Злата Мітчелл живе і навчається в Лос-Анджелесі. Там вона займається танцями, а також розвиває власний бренд одягу MITCHELL CLOTHING. Нещодавно дівчина поділилася інформацією про те, що у неї є бойфренд. Хлопця звуть Оскар, він з Каліфорнії. Крім Злати Ольга виховує сина Валерія і дочку Євдокію від нинішнього чоловіка Володимира Локотко. 

Крім того, раніше дочка Фреймут показала пишні груди на відпочинку в Мексиці.

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