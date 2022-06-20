Злата познайомилася зі своїм хлопцем в Каліфорнії.

16-річна дочка української телеведучої Ольги Фреймут показала спільне фото зі своїм хлопцем Оскаром, з яким познайомилася під час навчання в Каліфорнії.

Зараз Злата Мітчелл разом з коханим відпочиває в Мексиці, звідки і ділиться літніми знімками. На черговому фото Злата постала в обіймах свого молодого чоловіка, при цьому його обличчя не видно.

Крім того, Злата періодично публікує досить відверті фотографії. На останніх знімках можна помітити, що дівчина вже виросла. Вона часто показує свої пишні груди, носить міні-сукні і демонструє свою фігуру в цілому.

Нагадаємо, Злата Мітчелл живе і навчається в Лос-Анджелесі. Там вона займається танцями, а також розвиває власний бренд одягу MITCHELL CLOTHING. Нещодавно дівчина поділилася інформацією про те, що у неї є бойфренд. Хлопця звуть Оскар, він з Каліфорнії. Крім Злати Ольга виховує сина Валерія і дочку Євдокію від нинішнього чоловіка Володимира Локотко.

Крім того, раніше дочка Фреймут показала пишні груди на відпочинку в Мексиці.

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