Дівчині доводиться вчитися бути повністю самостійною.

Старша дочка української співачки Олі Полякової - Маша - тепер живе окремо від батьків. Дівчина розповіла, що орендує квартиру в Києві.

Судячи з усього, Маша дуже щаслива, що тепер повноцінно стала самостійною. Однак як зізналася спадкоємиця Полякової, вона взагалі не любить готувати.

Тому Маша знайшла спосіб, як уникнути рутинних побутових справ. Так, в інста-сторіз майбутня співачка розповіла, що пішла з татом в ресторан. Там вона смачно поїла, а те, що залишилося - забрала додому.

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"Бути однією, це коли зараз я живу одна і тато покликав в ресторан. Ти поїла з усіх тарілок, а все, що замовила собі, забрала додому. Чому? Тому що ми живемо одні, готувати ми не любимо, витрачати кошти на доставку теж. А це буде обід, вечеря і сніданок", - пожартувала Марія.

Варто відзначити, що нещодавно Маша повернулася з Великої Британії, куди вступила до університету на музичний факультет. Після повернення додому дівчина почала вчитися в Київській консерваторії. У неї є своя група "Шви". Більш того, у Полякової-молодшої вже було кілька виступів. Зіркова мама підтримує її в цьому.

Нагадаємо, раніше невпізнанна Полякова довела до сліз кліпом від Бадоєва.

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