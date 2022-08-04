Також Маша зробила ще одне патріотичне тату.

Дочка української актриси комедійного жанру Олени Кравець раніше зробила російськомовне татуювання, але після повномасштабного вторгнення Росії вирішила "українізувати" його.

Так, нещодавно Маша повернулася з Болгарії в Україну і насамперед змінила своє татуювання. Раніше на тілі дівчини був напис "танцуй". Тепер замість букви "у" там видніється "ю". Таким чином вийшов напис українською мовою "танцюй".

Також 19-річна Маша зробила собі татуювання у вигляді тризуба, символу України.

Зазначимо, Олена Кравець разом з дітьми-двійнятами досі перебуває в Болгарії. При цьому Маша вже не могла перебувати за кордоном,тому вирішила повернутися додому.

Нагадаємо, раніше Олена Кравець розплакалася, говорячи про смерть колеги.

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