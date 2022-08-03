Акторка згадала кастинги на шоу "Твій День", там було багато кандидатів на роль ведучих. Тоді Руслана сильно запізнилась.

2 серпня у Німеччині відбулось прощання з легендарною українською акторкою та ведучою Русланою Писанкою.

Акторка студії "Квартал 95" Олена Кравець в ефірі "Сніданку з 1+1" пригадала один з останніх яскравих моментів, пов’язаних з Русланою і зі сльозами на очах зізналась: досі не може повірити у смерть Писанки та з нею внутрішньо поки не змогла попрощатись.

"Я досі в це не можу повірити, мені здається, що вона пішла і повернеться. У мене поки це не вкладається в голові, я з нею внутрішньо не попрощалась", - каже Кравець.

Олена згадала кастинги на шоу "Твій День", там було багато кандидатів на роль ведучих. Тоді Руслана сильно запізнилась.

"Ми вже спілкувались, вона прийшла останньою. Така енергійна, як Руся завжди. "Вибачте, вибачте, про що говоримо", - сказала вона. Дуже швидко вона влилась у процес. Пам’ятаю, що дивилась на неї і фізично відчувала електричний струм. Я дуже хвилювалась, для мене це був визначний момент, я хотіла потрапити у шоу "Твій День". Коли вона зайшла – мене відпустило. І я зрозуміла, що у нас налаштувався зв'язок. Я багато років її знаю, вона не міняється, зафіксувалась у дуже молодому стані душі", - пригадала акторка "Кварталу 95".

Нагадаємо, серце Руслани Писанки зупинилося 19 липня. Як пізніше повідомив її чоловік, вона боролася з онкологією. Шоста хіміотерапія не дала результатів - стан зірки тільки погіршувався.

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