Нещодавно Роман Сасанчин вперше став батьком.

Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин 30 грудня вперше став батьком. Дружина Іванка народила йому дочку, яку назвали Єлизаветою. Зараз артист похвалився малятком і показав її обличчя.

На новій фотографії Роман позує разом зі своєю дружиною і дитиною, яку Іванка тримає на руках. Малятко одягнена в рожевому боді з зайчиками і в білій шапочці.

"Тепер нас троє, і нашому щастю немає меж", - підписав знімок Сасанчин.

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Нагадаємо, Іванці зробили кесарів розтин. Роман був присутній на пологах і першим взяв дитину на руки.

"Ще до пологів я одразу попередив дружину, що я буду з нею на пологах, тому що це таїнство, яке можливо буде тільки один раз в нашому житті і я дуже хочу підтримувати її. Це дуже важливо для нас", - говорив Сасанчин.

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