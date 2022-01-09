Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин 30 грудня вперше став батьком. Дружина Іванка народила йому дочку, яку назвали Єлизаветою. Зараз артист похвалився малятком і показав її обличчя.
На новій фотографії Роман позує разом зі своєю дружиною і дитиною, яку Іванка тримає на руках. Малятко одягнена в рожевому боді з зайчиками і в білій шапочці.
"Тепер нас троє, і нашому щастю немає меж", - підписав знімок Сасанчин.
Читайте такожКохана соліста Måneskin Даміано Давида привітала його з Днем народження милим фото"Щастя вам і всіх земних благ", "Які ж ви милі", "Благополуччя вам і любові", "Милуюся вами, будьте щасливі", "Такі красиві", "Яка хороша сім'я", "Щастя вам і вашій маленькій донечці", "Яке янголятко", - пишуть шанувальники в коментарях.
Нагадаємо, Іванці зробили кесарів розтин. Роман був присутній на пологах і першим взяв дитину на руки.
"Ще до пологів я одразу попередив дружину, що я буду з нею на пологах, тому що це таїнство, яке можливо буде тільки один раз в нашому житті і я дуже хочу підтримувати її. Це дуже важливо для нас", - говорив Сасанчин.