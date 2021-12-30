У співака народилася дочка Єлизавета.

Український співак, переможець "Голосу країни", 19-річний Роман Сасанчин став батьком.

Дружина артиста Іванна народила йому дочку, яку назвали Єлизаветою. Радісна подія сталася 30 грудня.

"Вчора ввечері Іванку забрали в пологовий будинок через сильний біль. Лікарі сказали, що вже нічого відкладати, і вже з хвилини на хвилину ми станемо батьками. Вагітність проходила дуже важко і пологи теж не були легкими. Близько 2 години ночі мені подзвонила Іванна і сказала: "Ромо, у мене почалися перейми". Мене в той момент начебто струмом вдарило. Я швидко викликав таксі і помчав в пологовий будинок", - сказав Роман в шоу "Твій День".

Читайте також"Диво, а не дитина": Галкін розчулив фанатів новим відео з дочкоюВсю ніч Роман провів біля дружини, робив їй масаж спини і він першим взяв на руки дитину.

"Іванці зробили кесарів розтин і буквально двадцять хвилин тому мені принесли це маленьке диво – нашу донечку. Коли я почув крик на весь коридор - одразу зрозумів, що це моя дитина плаче. Ще до пологів я одразу попередив дружину, що я буду з нею на пологах, тому що це таїнство, яке можливо буде тільки один раз в нашому житті і я дуже хочу підтримувати її. Це дуже важливо для нас. Дочку ми вирішили назвати Єлизаветою, але в паспорті вона буде Елізабет. Мені так хочеться вже побачити Іванку, вона зараз відходить від операції", - сказав Сасанчин.

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