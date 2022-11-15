Подружжя обмінялося люб'язностями в мережі.

Відомий шоумен Макім Галкін, визнаний Мін'юстом РФ іноагентом, зворушливо привітав свою дружину Аллу Пугачову з річницею весілля.

Попри те, що багато хто осудливо ставиться до їхнього шлюбу, кажучи, що він за розрахунком, артисти доводять, що коханню всі роки покірні. Сьогодні, 15 листопада, рівно 21 рік, як Галкін і Пугачова офіційно одружені.

"21 рік разом. Кохаю тебе, Алло, сьогодні, як і в перший рік, і ще трохи більше", - написав шоумен на своїй сторінці в Instagram.

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Такий пост він супроводив фотографією, де вони з Пугачовою разом вийшли на сцену на одному з концертів. На знімку вони мають ще зовсім молодий вигляд. Алла Борисівна постала в білій сукні-сорочці, яка оголювала її стрункі ніжки. А сам Галкін одягнув джинси, сорочку і яскравий піджак.

Примадонна не залишилася осторонь і також привітала свого чоловіка з річницею.

"Сьогодні наше свято, коханий. 21 рік разом. Дякую за квіти, які ти мені надіслав. Чекаю на зустріч. Приїжджай хоч на день", - написала співачка.

Максим Галкін і Алла Пугачова: історія стосунків

Артисти познайомилися на зйомках кліпу Примадонни "Быть или не быть". Їхні стосунки почали бурхливо розвиватися в 2001 році, з 2005 зірки жили в цивільному шлюбі. Весілля Галкіна і Пугачової відбулося 23 грудня 2011 року.

Зараз вони виховують двійнят від сурогатної матері - Лізу і Гаррі.

Відомо, що після повномасштабного російського вторгнення вони переїхали до Ізраїлю. Шоумен відкрито засудив злочинний режим Кремля і висловив підтримку Україні. Також він давав концерти, під час яких збирав гроші на допомогу українським біженцям.

Крім того, вони вирішили розірвати всі зв'язки з РФ.

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