Зіркова пара вирішила продати сімейний особняк в Підмосков'ї.

Російська співачка Алла Пугачова, яка нещодавно ненадовго з дітьми поверталася в Росію, а пізніше поїхала, зараз готується до продажу будинку. Їх з Галкіним легендарний особняк в селі Підмосков'я виставлений на продаж за 1 мільярд рублів, повідомляють росЗМІ.

"Алла Пугачова виставила на продаж замок в селі Грязь. За легенду всіх таблоїдів і головну пам'ятку Гразі Алла Борисівна хоче 1 мільярд рублів. Заради цього вона і поверталася в Росію. Плюс - забрати документи дітей зі школи", - пише телеграм-канал Mash.

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Уточнюється, що недавній візит Пугачової в Росію безпосередньо був пов'язаний з рішенням обірвати всі зв'язки з РФ. Вона готувала документи для продажу будинку і забрала зі школи документи дітей.

Відомо, що будинок знаходиться в центрі підмосковного села Грязь. Площа особняка - 2300 квадратних метрів. У будинку шість поверхів і 20 кімнат. Є басейн, підземний гараж, окремий будиночок для гостей, сімейний театр. Ділянка, яка належить будинку, займає площу в один гектар.

Нагадаємо, нещодавно Максима Галкіна визнали в РФ "іноагентом" і звинуватили його в тому, що він веде політичну діяльність, отримуючи гроші від України. За нього заступилася Алла Пугачова, яка раніше зберігала мовчання.

Так, Пугачова звернулася до російського уряду з проханням і її визнати іноземним агентом.

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