MELOVIN пройшов обстеження.

Український співак MELOVIN на своїй сторінці в Instagram поділився сумною новиною - у нього знайшли невиліковну хворобу. Артист розповів, що пройшов тривале обстеження.

Він хотів розповісти про це шанувальникам раніше, але довго не наважувався. За його словами, йому важко було зібратися з думками.

"Ви багато питали мене, чому я так різко схуд, як ви пишете, покращав. Все не просто так. Я хочу поділитися цим з вами, тому що ви моя сім'я. Важко було з цим зібратися і розповісти", - зізнався артист.

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Також музикант опублікував фотографію з висновком лікаря, на якій можна розглянути, що йому поставили попередній діагноз - стеатогепатит з вираженою активністю. Це одна зі стадій алкогольної і неалкогольної жирової хвороби печінки.

"Я довго проходив різні медичні обстеження, зникав і не з'являвся в соцмережах. Потім в один момент я почав активно вести своє життя, тому що зрозумів, коли, як не зараз, це робити. Я сподіваюся, ви мене підтримаєте. Всі подробиці я хочу розповісти вам якомога особисто", - додав співак.

Нагадаємо, раніше Олександр Педан потрапив до лікарні. Під час гри в баскетбол він травмував ногу. В результаті йому довелося робити операцію.

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