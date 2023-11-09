У Педана травма ноги.

Український ведучий, відомий за програмами "Серця трьох", "Хто зверху?", "Екси", Олександр Педан невдало зіграв у баскетбол. Під час гри він травмував ногу.

На своїй сторінці в Instagram, він розповів, що пошкодив ахіллове сухожилля. Лікарі зробили йому операцію, під час якої з однієї ділянки ноги частину ахілла перемістили на іншу.

Його вже виписали з лікарні. Два місяці йому не можна навантажувати ногу і потрібно ходити на милицях. Однак Педан все ж вирішив вести активну діяльність. Більш того, він вже сів за кермо автомобіля.

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"Займайтеся спортом дуже акуратно. Бережіть себе і своє здоров'я. Ну а я пішов працювати", - сказав Педан.

Крім того, він пожартував, що ходьба на милицях - це теж спорт, тому що вони відмінно качають руки.

Нагадаємо, раніше співачка Маша Фокіна потрапила до лікарні. Артистка уточнила, що у неї сталося нервове виснаження. Коли вона зрозуміла, що організм не може самостійно подолати проблему, то негайно подалася до лікарів.

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