Артист розкрив стать малюка.

Знаменитий канадський співак Джастін Бібер вперше став батьком. Первістка артисту народила його дружина – 27-річна модель та бізнесвумен Гейлі Бібер. Подружжя розсекретило стать дитини.

У своєму Instagram артист поділився кадром, яким сповістив про народження малюка. У підписі до фото знаменитість повідомив, що в нього народився син. Пара вирішила не тягнути інтригу і одразу розкрило ім'я, яке обрала для хлопчика.

Зіркового сина назвали Джек Блюз Бібер. На кадрі, опублікованому Бібером, зображені крихітні ніжки первістка зірок. Джастін не розповів, коли саме народився хлопчик.

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"Ласкаво просимо до дому", – написав під світлиною новоспечений татусь.

Варто вказати, що подружжя обрало ім'я Джек не просто так. Воно має особливе значення для Гейлі та Джастіна, оскільки це друге ім’я батька Джастіна Джеремі Бібера. Чоловік розлучився з матір'ю Джастіна ще до його появи на світ. Однак пізніше син та батько відновили спілкування.

У коментарях прихильники зірок зі всього світу привітали Біберів з поповненням в родині:

"Ми такі щасливі, вітаємо Джастіна та Гейлі, ви обоє будете чудовими батьками. Ми любимо вас і підтримуємо завжди"

"Ми вже любимо маленького Джека";

"Вітаємо маленького Джека, моє серце сповнене любов'ю".

"Ласкаво просимо, любимо тебе. Вітаю, Джастін та Гейлі"

До слова, подружжя побралося у 2018 році. Ширилися чутки про можливу кризу у шлюбі знаменитостей, але вони спростовували ці чутки і в травні оголосили, що стануть батьками.

Нагадаємо, раніше дружина Джастіна Бібера вперше розповіла про вагітність, яку приховувала 6 місяців.

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