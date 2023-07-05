За її словами, поки вона не хоче сама народжувати.

Українська журналістка і блогерка Раміна Есхакзай поспілкувалася зі своїми підписниками в Instagram і відповіла на цікаві питання. Один з користувачів запитав, чи народить вона дитину іншому чоловікові, з яким буде перебувати у стосунках.

Дівчина відверто зізналася, що народить первістка тоді, коли сама того захоче, і на її думку і готовність до цього ніяк не вплине чоловік.

"Нехай він мені народить, якщо зможе. Персонально для мене. Коли у мене буде бажання мати дитину, я займуся цим питанням. До цього дня мені не хотілося народжувати власних дітей. І від цього не залежить, який чоловік поруч", - сказала Раміна.

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Вона додала, що готова до стосунків з чоловіком, у якого вже є діти, адже їй непринципово самій народжувати.

"Для мене всі діти рівні. Це все люди. Немає іншого розподілу", - підсумувала знаменитість.

Нагадаємо, Раміна Есхакзай п'ять років перебувала у стосунках з юристом Євгеном Проніним. Відомо, що останні півтора року вони були заручені, але до весілля справа не дійшла. Нещодавно стало відомо про їхнє розставання.

До слова, в одному з шоу Пронін таки розповів, як вони з Раміною розлучилися.

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