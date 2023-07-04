За його словами, їхнє розставання було екологічним.

Юрист Євген Пронін розповів, що їхнє розставання з журналісткою і ведучою Раміною Есхакзай було екологічним. У якийсь момент в їхній парі почали виникати проблеми, тому вони вирішили звернутися за допомогою до фахівця.

За його словами, вони хотіли зберегти стосунки, проте чим більше спілкувалися на різні теми, тим більше розуміли, в чому вони схожі, а в чому - ні. В результаті все дійшло до розставання.

На YouTube-каналі "Ебаут" Пронін зізнався, що їхнє розставання було спокійним, без скандалів. Вони з Раміною зустрілися в ресторані, поїли, обмінялися подарунками. Потім він підвіз її додому, вони обійнялися, а наступного дня опублікували пост в соцмережах про своє розставання.

Юрист додав, що вони продовжують спілкуватися, але вже не як закохані. Більше того, він завжди готовий допомогти Раміні.

Крім того, Пронін розповів, як пережив розставання з Есхакзай. За його словами, йому потрібно було налагодити побут, тому цим він і займався. Також він купив собі приставку - і дитинство згадав, і відволікся від сумних думок.

Нагадаємо, Раміна Есхакзай і Євген Пронін були разом п'ять років. Півтора роки тому він освідчився дівчині, проте весілля так і не відбулося. Про їхнє розставання стало відомо в квітні 2023 року.

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