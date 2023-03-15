"Погана дівчинка" стала зразковою дружиною.

36-річна актриса Ліндсі Лохан поділилася з фанатами радісною новиною. Зірка комедійних фільмів, яка стала популярною ще в дитинстві, вперше стане мамою.

У своєму Instagram Лохан показала зворушливе фото. Актриса розмістила знімок дитячого боді. На ньому написано Coming soon - "скоро з'явиться". В описі до фото зірка додала: "Ми щасливі і схвильовані".

Звичайно ж, фанати одразу зрозуміли, що так Лохан оголосила про вагітність. На фото вона зазначила свого чоловіка-мільйонера Бадера Шаммаса, з яким вона в шлюбі з 2022 року.

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Незабаром актриса прокоментувала радісну новину виданню DailyMail. Лохан не приховує, що дуже рада. Однак вона тримає в таємниці стать дитини і те, коли ж вона з'явиться на світ.

"Ми дуже щасливі від цього благословення в нашому житті, і ми не можемо дочекатися, щоб стати батьками", - розповіла зірка.

Ліндсі Лохан та Бадера Шаммас-що відомо

Актриса Ліндсі Лохан, яка зіграла у фільмах "Чумова п'ятниця", "Погані дівчата", "Пастка для батьків" і "Божевільні гонки", зустріла мільйонера Бадера Шаммаса в 2019 році. До знайомства з ним зірка не приховувала, що дуже хоче стати матір'ю. Однак вона розуміла, що може не зустріти ідеального чоловіка, а тому допускала, що візьме дитину з притулку.

У листопаді 2021 року Лохан оголосила про заручини з Шаммасом. А в 2022 році пара одружилася.

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