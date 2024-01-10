Нотаріус та екс-дружина ведучого Володимира Остапчука, Христина Горняк, поскаржилася на погане самопочуття. Блогерка декілька днів говорила в мережі, що їй зле, проте сьогодні написала більше подробиць про свій стан.
"Чесно скажу, я не знаю, що це було, але 4 дні я просто вмирала. Дихати не могла, чхала по 13 разів підряд (це просто жесть), ніс закладений, спати складно, тіло боліло, але без температури", - написала блогерка.
Христина додала, що тільки сьогодні їй стало легше.
"Коли ти здоровий, ти апріорі повинен бути щасливим. Це треба цінувати щодня. Такі прості моменти нам потрібні для радості", - написала Горняк в мережі.
Далі додала, що під час хвороби вона була постійна роздратована, не хотілося ні з ким говорити, а тільки постійно спати. Та зараз Христина перебуває в Іспанії, тому не могла собі дозволити просто лежати у ліжку.
Нагадаємо, Христина Горняк розлучилась з ведучим Володимиром Остапчуком у 2022 році. А нещодавно вона прокоментувала, що важко переживала цей період, але для неї головне завжди обирати себе. Дівчина зараз часто подорожує та проводить час з подругами.