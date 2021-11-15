Співачка не поспішає виходити заміж.

Українська співачка LAMA в програмі "Світське життя" вперше розповіла, що молодший на 16 років коханий освідчився їй.

"Кімната вся обставлена в свічках. Він сидить по центру і пропонує мені вийти за нього заміж, з обручкою. Думаю: "Для чого це робити, весілля?" Ось сенс? Що може бути красивіше за пережитий нами кожен день. Якщо вже потрібно буде для чогось. А так, щоб була якась необхідність... До чого", - розповіла співачка.

Так, співачка не тільки поки заміж не хоче, але і дітей заводити також не поспішає. За її словами, вони з 29-річний коханим чайлдфрі.

"Я не кажу, що цього не буде. Тобто, якщо буде, то буде ця дитина. Значить, це було написано всесвітом. Але щоб спеціально ми планували, старалися, якоїсь такої необхідності в цьому немає", - додала зірка.

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Lama - українська співачка, автор пісень, вокалістка і єдиний постійний учасник однойменного гурту. На початку 1990-х років вона співала в групі "Магія". У 2005 році заснувала групу Lama. Дебютний альбом гурту мав великий успіх - за тиждень після виходу було продано близько 20 тисяч дисків. У 2007 році співачка отримала премію MTV Europe Music Awards в категорії "Найращий український виконавець".

Нагадаємо, зірка "Сутінків" зробив пропозицію своїй коханій.

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Автор: Діана Могилєвич