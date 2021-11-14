Тейлор Лотнер вирішив одружитися.

Американський актор Тейлор Лотнер, який зіграв роль Джейкоба в сазі "Сутінки", зробив романтичну пропозицію руки і серця своїй коханій, медсестрі Тей.

Відомо, що пара разом вже три роки. І ось тільки зараз Тейлор вирішив одружитися. Пропозицію коханій він зробив у власному будинку біля каміна. Також він прикрасив приміщення свічками та живими квітами.

Лотнер встав на одне коліно і простягнув коханій коробочку з каблучкою. Дівчина настільки зраділа, що від емоцій прикрила обличчя руками. Потім вона опустилася до актора і обійняла його.

"Так, всі мої бажання здійснилися", - підписав фото Тейлор.

Тей також відреагувала на таку несподівану, але довгоочікувану подію: "Мій абсолютно найкращий друг, я не можу дочекатися, щоб провести з тобою вічність".

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Тейлор Лотнер - американський актор кіно, телебачення і озвучування, співак. Найбільшу популярність здобув завдяки участі у фільмах "Пригоди Шаркбоя і лави" (2005), "День Святого Валентина" (2010) і вампірській сазі "Сутінки", де виконав роль Джейкоба.

Відомо, що актор зустрічався з Тейлор Свіфт. Після розставання співачка присвятила їх роману одну зі своїх пісень "Back To December".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Крістен Стюарт одружилася на своїй дівчині після двох років стосунків.

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Автор: Діана Могилєвич