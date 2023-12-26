Могилевська каже, що сумує з цього приводу.

Співачка Наталя Могилевська відкрила завісу свого особистого життя і поділилася своїми переживаннями щодо того, що у неї немає дітей.

В інтерв'ю Дмитру Гордону артистка зізналася, що сумує з приводу того, що раніше не наважилася народити дитину. За її словами, вона була зациклена на роботі, тому 10 років у неї не було романтичних стосунків.

"Чесно, я не наважилася, тому що у мене не було чоловіка. Спочатку я думала тільки про кар'єру, а далі в якийсь момент я зрозуміла, що якщо не змінюся, не стану хорошою дружиною, яка не зациклена на роботі, то до мене не прийде нормальний чоловік. Я думала, що півроку попрацюю, а потім вийду заміж і будуть діти... і 10 років я була самотня", - розповіла Могилевська.

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Зараз Наталя зізнається, що готова стати мамою. Вона вірить в те, що доля подарує їй диво у вигляді материнства.

"Я сумую, звичайно. І я ще сподіваюся", - резюмувала співачка.

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва відповіла, чому у неї досі немає дітей. За словами співачки, вона до них поки не готова.

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