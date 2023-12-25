За словами Астаф'євої, вона до них поки не готова.

Співачка і модель Даша Астаф'єва в програмі "30+" з Раміною Есхакзай зізналася, що поки не готова стати матір'ю. За її словами, вона дуже злиться, коли їй нагадують про те, що вже "годинник цокає", "вже час", "народиш - все пройде".

"Я іноді психувала і говорила: "Мамо, роди сама собі онуків". Я розумію батьків, що вони бачать, що у всіх є онуки. На будь-яку твою розповідь про проблеми, єдиний вихід - народити дітей. Я зараз розумію, чому у багатьох дітей немає. Це постійний тиск як би. Сьогодні потрібно це переоцінити і відпустити", - розповіла Астаф'єва.

За її словами, діти - це не ознака якогось успіху і дорослості.

"Це як би простір, який з'являється через надлишок чогось в тобі. Не знаю, чого. Я ще не дожила", - зазначила артистка.

Також Даша розповіла, що раніше у неї були стосунки з чоловіком, у якого була дитина. Вона каже, що їй було складно прийняти чужу дитину.

Крім того, Даша зізналася, що якийсь час відчувала себе самотньою. Вона навіть не відзначала Новий рік з сім'єю, тому що завжди в цю ніч була на сцені.

"Мене почали сприймати як живу людину, а не як секс-символ, коли зізналася в одному шоу, що я дуже самотня. Зараз перші два роки, коли я люблю Новий рік і прикрашаю ялинку", - додала співачка.

Нагадаємо, раніше Астаф'єва поділилася, як "креативно" познайомилася з новим хлопцем.

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