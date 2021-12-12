У Поліни Гагаріної почався нервовий тик, а Оля Полякова матюкалася в мікрофон.

Знаменитості часто потрапляють в курйозні ситуації і можуть стати посміховиськом для всієї країни. Але в більшості випадків віддані шанувальники все їм прощають, адже вони улюбленці народу.

Поліна Гагаріна

Російська співачка Поліна Гагаріна була однією з ведучих на передачі Comedy Club. Під час оголошення однієї з команд у неї почався нервовий тик. Пізніше в мережі з'явилося відео, як Поліна дуже переживає і через це у неї починає смикатися обличчя. Варто відзначити, що продюсери телеканалу не вирізали цей шматок з ефіру.

"Дивно, в той момент, коли у Поліни почався нервовий зрив, знімали прям її обличчя. Збіг? Не думаю. Але водночас так дивно, адже видно, що з нею щось не так. Вона навіть повернулася", "Це просто нервовий тик, мимовільне скорочення м'язів обличчя. Швидше за все через перевтому", "Як з фільму "Люди в чорному" про інопланетян", "Продала душу дияволу! Розплата", - пишуть в мережі.

Оля Полякова

Співачка Оля Полякова одного разу розповіла, як під час концерту зайшла за лаштунки і почала голосно матюкатися. При цьому вона забула вимкнути мікрофон.

"Коли у нас було перше шоу, то це було пекло. Я зайшла за лаштунки і кричу на всіх, мати гну, а мікрофон то працює. І всі прибігають і кажуть: "Зробіть щось, заберіть у неї мікрофон!". Зараз у мене є спеціальна людина, я віддаю йому мікрофон, і йду матюкатися, щоб мене ніхто не слухав", - розповіла раніше Полякова в програмі "Світське життя".

Аня Трінчер

Співачка і блогер Аня Трінчер одного разу звернулася в поліцію із заявою, що її обікрали, і розповіла про це в своєму Instagram. Пізніше з'ясувалося, що вона сама перевела зарплату своїй співробітниці, а потім забула про це.

"Мені дуже соромно. Що у мене з пам'яттю? Я дивилася свої листування. Я дійсно думала, що може забула. Однак, зовсім не могла згадати", - сказала Трінчер.

Наташа Корольова

Співачка Наташа Корольова теж відзначилася фотографією зі свого інста-блогу. Якось вона опублікувала знімок з Криму, але в геолокації вказала, що знаходиться в Каліфорнії. Ось тільки прискіпливих фоловерів навколо пальця не обведеш.

Лера Кудрявцева

Відома російська телеведуча Лера Кудрявцева потрапила в неприємний конфуз. Артистку зганьбили прямо на сцені - її колишній коханець Сергій Лазарєв мало не зірвав з неї перуку.

"Цього ніколи не покажуть в ефірі по телевізору! Істерика! Дивитися до кінця! Трохи "кухні" і "ляпів" зі зйомки "Пісні року 2021". Це все не за сценарієм! Кудрявцева, я тебе обожнюю за твою самоіронію і почуття гумору!",- написав співак.

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Автор: Діана Могилєвич