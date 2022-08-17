Актор не зміг залишитися осторонь, коли в Україні йде війна.

Український актор Андрій Луценко, який воював у зоні АТО з 2014 по 2017 роки, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну теж пішов захищати Україну на фронт. Він приєднався до лав прикордонників.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Коли я був молодий і красивий, мені було 18 років, строкову службу я служив у прикордонних військах. Коли було АТО в 2014-му, я попросився саме в прикордонники. Три роки з прикордонниками був. Ну, а вже потім став резервістом саме Держприкордонслужби", - сказав актор.

Він додав, що одразу після перемоги подарує дружині великий букет троянд і збере всіх своїх студентів, у яких веде курс акторської майстерності в Маріупольському професійному коледжі мистецтв.

Луценко зазначив, що після закінчення війни перегорне цю сторінку і більше не буде згадувати про всі ці жахи.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя розповів, як ставиться до вечірок мирного населення під час війни.

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