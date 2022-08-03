Український співак Тарас Тополя, який після повномасштабного вторгнення РФ в Україну пішов захищати свою країну, розповів про своє ставлення до життя мирного населення. Артист запевняє, що вважає нормальним відпочинок і якісь радощі, адже кожен повинен бути на своєму місці і наближати перемогу як може. Міркуваннями фронтмен гурту "Антитіла" поділився в інтерв'ю телеканалу СТБ.
"Це філософське питання... Не кожна людина здатна піти на фронт і взяти зброю в руки. На жаль, деякі не зізнаються, є випадки, коли хлопці говорили: "Я боюся стріляти, мені страшно, так я принесу тільки шкоду". І це правильно, коли людина хоче робити щось інше для перемоги. Я згоден з такою позицією... Всі люди можуть робити щось заради перемоги, але вони повинні жити, про щось мріяти, відпочивати і посміхатися. Бо заради чого ми боремося тут. Не заради туги і плачу. Майбутнє держави має бути світлим і успішним. Але є перебори - відверті вечірки, гульки, речі, які контрастують з тим, що в Україні війна", - сказав Тарас Тополя.
Він додав, що військові на фронті також дозволяють собі посміятися над чимось, наскільки це можливо.
Нагадаємо, Тарас Тополя показав, як рятував пораненого на війні товариша.