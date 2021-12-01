Актрису звинуватили в надмірній пластиці обличчя.

Американська актриса Демі Мур відвідала чергову модну премію в Англії. На захід вона прийшла в блискучій сукні з градієнтом, яка оголювала плечі. Також вона одягла високі шкіряні рукавиці і доповнила образ масивними сережками.

Читайте такожПопулярна російська співачка видалила імпланти з грудейШанувальники Мур звернули увагу не на її бездоганний стиль, а на обличчя. Вони звинуватили актрису в надмірній пластиці обличчя і попросили більше не псувати його. Також деякі фоловери порекомендували їй змінити пластичного хірурга.

"Який жах", "Виглядає сумно", "Поверни собі обличчя", "Переборщила з підтяжкою обличчя", "Хірург тебе зіпсував", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, раніше хірург розповів, хто з українських політиків робив пластичні операції. Також він оцінив обличчя лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

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Автор: Діана Могилєвич