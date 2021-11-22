Виявляється, що лідер партії "Батьківщина" вдавалася до послуг хірургів.

Український пластичний хірург Дмитро Слоссер розповів, що народна обраниця Юлія Тимошенко стала молодше виглядати завдяки роботі фахівців.

У коментарі "Апострофу" він зазначив, що Тимошенко робила фейсліфтинг або, як кажуть у народі, підтяжку обличчя. За допомогою цієї операції обличчя можна значно омолодити і зробити шкіру більш пружною. Також фейсліфтінг дозволяє прибрати зморшки і вирішити проблему з носогубною складкою.

Також Слоссер звернув увагу і на Ірину Геращенко, яка ймовірно періодично користується послугами косметологів. За словами хірурга, Геращенко не робила пластичні операції, але ось ботокс таки вколювала в лоб. За допомогою такої процедури їй вдалося прибрати зморшки на лобі і злегка змінити форму брів.

Нагадаємо, раніше пластичний хірург розповів, що у Львові чоловіки частіше вдаються до ліпосакції, ніж жінки.

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Автор: Діана Могилєвич