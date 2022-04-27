Пара була разом чотири роки.

Американська співачка Мадонна, яка зустрічалася з Вільямсом Ахламаліком чотири роки, натякнула на їх розставання.

У своєму Instagram вона оприлюднила сторіз, в якому висловилася про кохання двох людей, але які при цьому один одному не підходять.

"Коли в твоєму житті є той, хто тобі зовсім не підходить, Бог буде використовувати його, щоб заподіяти тобі біль, до тих пір, поки ти не зрозумієш, що потрібно від нього піти", - написала Мадонна.

Пізніше інсайдери підтвердили інформацію про те, що пара розлучилася.

"Мадонна занурилася в насичене світське життя і після розставання зустрічається зі своїми друзями і проводить час з сім'єю", - кажуть інсайдери виданню The Sun.

Відзначимо, пара познайомилася в 2015 році. Через три роки вони почали зустрічатися, і тільки через рік повідомили про це шанувальникам. У соціальних мережах зіркової пари було багато спільних фото, але останнім часом вони більше не з'являються разом на публіці. Зараз стало відомо про те, що 63-річна Мадонна і 27-річний Вільямс розлучилися.

Нагадаємо, раніше Мадонна підтримала Україну і показала середній палець Путіну.

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