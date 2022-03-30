Діти Алека сприйняли цю новину з радістю.

Американський актор Алек Болдуїн повідомив про поповнення в родині. Так, вони разом з дружиною Хіларією чекають на малюка.

Таку радісну новину вони розповіли своїм шістьох спільним дітям, які дуже зраділи, дізнавшись, що у них буде ще один братик або сестричка.

Відомо, що малюк з'явиться на світ восени. Але ось стать дитини зіркове подружжя поки тримають в секреті.

"Після багатьох злетів і падінь за останні кілька років у нас приголомшливий підйом і величезний сюрприз: цієї осені з'явиться ще один Болдуініто. Ми були майже впевнені, що наша сім'я була повною, і ми дуже задоволені цим сюрпризом. Ділюся з вами моментом, коли ми розповіли дітям - як бачите вони дуже схвильовані! Наша нова дитина - дуже яскрава пляма в нашому житті. Благословення і подарунок в такий невизначений час", - сказала Хіларія.

Відзначимо, Алек Болдуїн разом з Хіларією виховує шістьох спільних дітей. Також у нього є дочка від першого шлюбу з актрисою Кім Бейсінгер.

Нагадаємо, 68-річний Андрій Макаревич вчетверте стане батьком.

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