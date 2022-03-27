Дитину йому народить дружина Ейнат Кляйн.

Російський артист Андрій Макаревич, який з 2014 року неодноразово підтримував Україну, вчетверте стане батьком. Дитину йому народить дружина Ейнат Кляйн.

"Мабуть, це буде єдина радісна новина в непроглядному пеклі, в якому ми зараз знаходимося (війна в Україні, - УНІАН). Але ми намагаємося сконцентруватися на народженні нашої дитини", - сказала Ейнат.

Відзначимо, зараз Кляйн і Макаревич знаходяться в Ізраїлі. Вони дуже болісно переживають все те, що відбувається в Україні, бо тут у них багато друзів.

Втім, Андрій Макаревич всіляко підтримує нашу країну у війні, яку 24 лютого розв'язала Росія. Він неодноразово засуджував президента РФ Володимира Путіна і звертався до росіян із закликом зупинити війну, а також висловлював слова підтримки українцям.

Нагадаємо, Андрій Макаревич офіційно був одружений чотири рази. У нього є троє дітей - Дана, Іван і Анна. Зараз артист чекає на поповнення в родині з Ейнат Кляйн, з якою перебуває в шлюбі з 2019 року.

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