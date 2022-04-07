У Макаревича і Кляйн народився син.

Проукраїнський музикант Андрій Макаревич вчетверте став батьком. На сторінці групи "Машина времени" в Instagram сказано, що малюк з'явився на світ 30 березня в одному з пологових будинків Тель-Авіва. Відомо, що хлопчика назвали Ейтаном.

"Ейтан Андрійович Макаревич народився 30 березня о 7.50 ранку в Тель-Авіві. Показники ідеальні - 10 з 10, характер активний і допитливий, апетит хороший, голос гучний, інше буде зрозуміло з часом. Мама Ейнат Кляйн і тато Андрій Макаревич втомлені, але задоволені. Не плутайте імена мами і дитини: Макаревич-молодший - тезка одного з братів Коенів! Від усіх шанувальників "Машини времени" бажаємо новонародженому щастя і мирного неба над головою", - йдеться в заяві групи.

Зазначимо, Андрій Макаревич офіційно був одружений чотири рази. У нього є троє дітей - Дана, Іван і Анна. З Ейнат Кляйн він перебуває у шлюбі з 2019 року.

Нагадаємо, Макаревич разом з дружиною знаходиться в Ізраїлі. Вони важко переживають війну в Україні, але намагаються сконцентруватися на дитині.

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