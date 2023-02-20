Акторові стало зле на тлі пневмонії.

Відомий американський актор Річард Гір потрапив до лікарні. Йому стало зле під час відпочинку з родиною в Мексиці.

Як повідомляє TMZ, перед поїздкою Річард захворів на пневмонію. Сильний кашель не давав йому спокою, але він все ж вирішив не скасовувати поїздку. Проте вже в Мексиці його стан погіршився, тому він викликав "швидку".

Відзначається, що співробітники медустанови відразу ж госпіталізували актора, проте вже через добу відпустили його додому. Зараз він проходить лікування антибіотиками.

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Крім того, пневмонією перехворіла і дружина Гіра - Алехандра Сільва, а також їхні діти.

Чим відомий Річард Гір

Річард Гір - американський актор, лауреат премії "Золотий глобус" і номінант на премію "Еммі".

Гір найбільш відомий за ролями у фільмах "У пошуках містера Гудбара" (1977), "Дні жнив" (1978), "Американський жиголо" (1980), "Офіцер і джентльмен" (1982), "Клуб "Коттон"" (1984), "Красуня" (1990), "Первісний страх" (1996), "Чикаго" (2002), "Мене там немає" (2007) і "Хатіко: найвірніший друг" (2009).

Що Річард Гір говорить про війну в Україні

Річард Гір підтримав Україну і назвав протистояння Російській Федерації війною зі злом.

"Цю війну треба виграти, ми не можемо втомлюватися. Це важливий елемент нашого життя. Це, мабуть, найбільша війна, яку я коли-небудь бачив у своєму житті, це війна зі злом. І якщо ми програємо, то це надихне інших негідників у всьому світі, тому її не можна програти", - заявив Гір.

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