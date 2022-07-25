Він зазначив, що світ не має втомлюватися від війни.

Всесвітньовідомий голлівудський актор Річард Гір вкотре підтримав Україну і назвав протистояння Російській Федерації війною зі злом.

Про це він заявив в ході саміту перших леді та джентльменів.

Це найбільша війна, яку він колись бачив у своєму житті, сказав актор.

"Цю війну треба виграти, ми не можемо втомлюватися. Це важливий елемент нашого життя. Це, напевно, найбільша війна, яку я колись бачив у своєму житті, це війна зі злом. І якщо ми програємо, то це надихне інших негідників у всьому світі, тому її не можна програти", - заявив Гір.

Він зазначив, що культурні установи зараз мають відігравати важливу роль.

"Ми всі маємо відчувати певне співчуття, єдність. Ми можемо покращити цю жахливу ситуацію. Росіяни наробили стільки поганого впродовж своєї історії, чималої кількості поколінь. Тому разом ми можемо зробити щось краще. Путін створив цю катастрофу, він робить безглузді речі, знищує музеї, театри. Це розбиває моє серце. Люди, які народилися після Другої світової війни, озираються на неї та думають: як взагалі щось подібне могло відбуватися? Як можуть існувати диктатори, які виявляються настільки потужними, що можуть руйнувати історію чоловіків та жінок?" - додав він.

Як відомо, раніше Річард Гір за 31 750 доларів продав свій автомобіль Jaguar, а отримані гроші передав організаціям, які допомагають біженцям з України.

Також Гір вперше заспівав на заході на підтримку України на сцені Carnegie Hall.

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