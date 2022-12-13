Знаменитість долучилася до акції зі збору коштів на подарунки до різдвяних свят.

Відома українська актриса Ада Роговцева приєдналася до благодійного аукціону, щоб допомогти діткам загиблих українських захисників. Так, в якості лота для благодійної акції "Діти янголів" знаменитість передала два календарі на військову тематику від українського художника Микити Тітова.

На календарях актриса розписалася, а також залишила свої побажання. Ось як сама Ада прокоментувала цю ініціативу:

"Я зворушена, дорогі діти. Я від щирого серця бажаю, щоб вас оточували добрі, розумні, мужні люди. Я впевнена, так і буде! Ваш життєвий шлях буде щасливий у вільній Україні. Ми переможемо і будемо щасливими українцями".

Повідомляється, що кошти будуть витрачені на закупівлю подарункових сертифікатів в магазині іграшок. Так вирішили вчинити, щоб кожна дитина купила собі саме ту іграшку, яку сама захоче. Аукціон триватиме до 19 грудня.

Нагадаємо, Ада Роговцева озвучила плани на день Перемоги України над РФ.

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