Радянська і українська актриса вірить, що скоро настане цей день.

Іменита радянська і українська 84-річна актриса Ада Роговцева поділилася, що планує повести день перемоги України над РФ у своєму будинку в Києві. Про це вона розповіла на творчому вечорі в місті Мукачево, пише Укрінформ.

"У день перемоги я стоятиму на своєму київському балконі, а у дворику під ним зберуться усі мої хлопчики: це ті військові зі ЗСУ і тероборони, волонтери, які їдять, ночують, перуть у моїй квартирі і просто заходять перепочити. Вони принесуть багато квітів, ми питимемо шампанське і вигукуватимемо: "Слава Україні!", - сказала знаменитість.

Актриса, яка почала свою волонтерську діяльність ще в 2014 році, зараз їздить по країні, проводячи творчі вечори, щоб підтримати своїх глядачів.

Нагадаємо, раніше Ада Роговцева розповіла, чому росіяни не хочуть вірити у війну в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: