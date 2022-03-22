Зараз вся родина Роговцевої захищає Україну від окупантів.

Українська актриса Ада Роговцева розповіла про війну в Україні і про те, як російські окупанти вбивають дітей.

Зірка українського кіно і театру поділилася в інтерв'ю російському опозиційному YouTube-каналу "Настоящее время", що її онук і зять вступили в територіальну оборону, а вона разом з донькою зайнялася волонтерством. Таким чином вся її сім'я встала на захист України від російських окупантів, які не тільки знищують українську інфраструктуру, а й вбивають мирних жителів, дітей, військових.

"Знаєте, якби так сталося, що вбили б мою дитину, я б загризла ту людину, яка це зробила! Я б зубами його розірвала. А вбивають наших дітей! Ви розумієте, що в наших душах, що в наших серцях і що в наших головах у зв'язку з цим відбувається? Як це перетерпіти, як це зрозуміти?",- сказала Роговцева.

Нагадаємо, як сім'я актриси Ади Роговцевої захищає Україну на фронті і волонтерить.

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