Актриса впевнена, що росіяни дуже зазомбовані.

Українська актриса Ада Роговцева назвала президента РФ Володимира Путіна злочинцем і дияволом, а також поскаржилася на російських колег, які не хочуть знати правду про війну в Україні.

За словами актриси, Росією зараз керує злочинець, який віддає накази вбивати мирне населення України і знищувати інфраструктуру.

"Путіна визнали злочинцем. Злочинець керує Росією, яка колись була великою, а тепер - держава-злочинець. І ще загрожує світу ядерною зброєю! Це не людина! Люди так не можуть ні думати, ні відчувати, ні діяти. Це диявол", - сказала Роговцева на YouTube-каналі "Настоящее время".

Вона додала, що пропагандисти Кремля всіляко намагаються переконати росіян у тому, що саме Україна хотіла зробити щось підле на їхню адресу, хоча насправді це не так.

Також Роговцева поскаржилася на російських колег по фільму "Адмірал", які жодного разу їй не подзвонили і не запитали, що зараз відбувається в Україні.

"Мені ніхто не передзвонив жодного разу. Що б ти не говорив, люди в Росії так зазомбовані, що вони чомусь вирішили, що ми - їхні вороги і що ми якісь звірі. Я не можу зрозуміти, що вони думають про таких простих, чесних, добрих людей, як українці. Як це можна: щось придумати, а потім людей знищувати за свої вигадки? Це не має ніякої дійсності, нічого спільного з реальністю", - додала Роговцева.

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