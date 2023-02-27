Співачка вже давно зустрічається зі спортивним агентом.

Британська співачка Адель вирішила узаконити стосунки зі спортивним агентом Річем Полом. 41-річний бойфренд освідчився зірці.

Як повідомляє джерело видання Deux Moi, закохані влаштують святкування вже влітку 2023 року. Самі знаменитості поки ніяк це не коментують, проте Адель неодноразово провокувала чутки про своє майбутнє одруження.

Співачка нещодавно виступила в Лос-Анджелесі, де засвітила обручку на безіменному пальці. Вона зроблена з білого золота, а по центру видніється великий діамант.

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Особисте життя Адель

У 2011 році Адель почала зустрічатися з бізнесменом Саймоном Конеккі, а вже через рік у них народився син - Анджело Джеймс Конеккі. За заявою співачки на одному з концертів в Австралії, в березні 2017-го пара таємно одружилася на закритій церемонії в своєму особняку в Лос-Анджелесі. Однак у 2019 році Адель оголосила про їхнє розлучення.

Чим відома Адель

Адель - британська співачка, лауреат 15 премій "Греммі" і перший музикант, який зумів виграти в номінаціях "Альбом року", "Запис року" і "Пісня року" двічі. Пісня "Skyfall" в її виконанні отримала премії "Оскар" і "Золотий глобус".

Світові видання вносили її в списки найвпливовіших артистів світу, найвпливовіших жінок і найбільш високооплачуваних зірок до 30 років.

Нагадаємо, Адель стала мемом на Супербоулі-2023.

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